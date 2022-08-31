Запуск місячної місії Artemis-1 запланували на 3 вересня

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Американське космічне агентство NASA запланувало на суботу, 3 вересня, запуск корабля Orion ракетою-носієм Space Launch System у рамках місії Artemis-1 на Місяць.

Як пише AP, фахівці після невдалої спроби запуску 29 серпня змінюють процедури заправки двигунів, щоб вирішити проблеми.

У разі негоди у запланований день старту наступною датою NASA розглядає 5 вересня.