Запуск місячної місії Artemis-1 запланували на 3 вересня
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Американське космічне агентство NASA запланувало на суботу, 3 вересня, запуск корабля Orion ракетою-носієм Space Launch System у рамках місії Artemis-1 на Місяць.
Як пише AP, фахівці після невдалої спроби запуску 29 серпня змінюють процедури заправки двигунів, щоб вирішити проблеми.
У разі негоди у запланований день старту наступною датою NASA розглядає 5 вересня.
- 29 серпня NASA довелося скасувати запуск місії Artemis-1 через витік рідкого водню з ракети-носія SLS, через що не охолоджувався один із чотирьох двигунів.
- Наразі SLS стоїть на майданчику в Космічному центрі Кеннеді з порожньою капсулою Orion (без екіпажу). Ракета має відправити капсулу навколо Місяця і назад.
- Перший політ із космонавтами в межах місії Artemis-2 навколо Місяця запланований на 2024 рік. Місія Artemis-3 стане першою після «Аполлона-17», яка доставить людей на поверхню Місяця (за планом — у 2025 році).