ЗМІ: Помер перший і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов

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Помер перший і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов.

Про це повідомила низка кремлівських ЗМІ, таких як ТАСС і РИА Новости.

Кремлівські ЗМІ послались на представників Центральної клінічної лікарні Москви, у якій колишній політик перебував. Повідомляють, що Горбачов помер увечері у вівторок у віці 91 року після тяжкої та тривалої хвороби.