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Уряд схвалив санкції проти патріарха Кирила та ще сімох представників рпц

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Mikhail Svetlov / Getty Images

Кабінет міністрів схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій на 10 років проти керівника Російської православної церкви патріарха Кирила та ще сімох її представників.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Запровадити персональні санкції пропонують проти:

Запропонований список має розглянути Рада національної безпеки та оборони, а також президент Володимир Зеленський. Якщо вони його погодять, то Україна звернеться із переліком до міжнародної спільноти, аби ввести такі ж санкції в інших країнах.

Санкції блокують активи вказаних осіб, забороняють пересування або транзит Україною, у тому числі майна, зупиняють виконання економічних та фінансових зобовʼязань перед цими особами, а також забороняють їм брати участь у приватизації і оренді майна, а також багато іншого.