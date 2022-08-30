В Умані заборонили масові заходи на Рош га-Шана. Доступ до місць паломництва закритий

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Гонтар Володимир / УНІАН

Щорічного паломництва хасидів до Умані цього року не буде. У місті заборонили проведення масових заходів, а доступ до місць паломництва закрили.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

В Умані з 19 по 30 вересня діятиме посилений контроль безпеки. Навколо міста запровадять пропускний режим. У цей період у місті, крім масових заходів, заборонені продаж алкогольних (слабоалкогольних) напоїв і піротехнічних виробів, а також рух транспорту і паркування на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі.

В районах місць паломництва проводитимуть антитерористичні та контрдиверсійні заходи. Райони будуть під цілодобовим наглядом.

«Таке рішення ми ухвалили спільно зі штабом оборони області, у звʼязку з високою ймовірністю ракетних ударів і терористичної загрози внаслідок дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України. Росія може використати традиційний приїзд паломників до Умані на святкування Рош га-Шана для провокацій», — заявив Табурець.