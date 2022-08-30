Окупанти на півдні зазнали 220 обстрілів. Знищено 60 одиниць техніки
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images
На півдні України окупанти за добу зазнали 220 обстрілів, втративши 60 одиниць техніки і 159 військових.
Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
ЗСУ вдарили по Антонівському залізничному, Антонівському автомобільному та Дарʼївському мостах на Херсонщині, закріпивши їх непрацездатний статус, знищили 40 одиниць броньованої та автомобільної техніки, пʼять танків Т-72, три гаубиці «Мста-Б», пускову установку С-300, станцію радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію, 120 мм мобільний міномет, а також пʼять протитанкових ракетних комплексів.
Щодо ситуації на морі, то там наразі перебуває корабельне угруповання росіян, яке несе 24 крилаті ракети «Калібр».
- 29 серпня ЗСУ розпочали військову операцію на Херсонщині, яку у ЗМІ назвали контрнаступом. Ймовірно, це підготовча операція до звільнення окупованих територій півдня. Операції передували масовані удари по мостах, складах і штабах окупантів.