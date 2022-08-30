Окупанти на півдні зазнали 220 обстрілів. Знищено 60 одиниць техніки

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На півдні України окупанти за добу зазнали 220 обстрілів, втративши 60 одиниць техніки і 159 військових.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

ЗСУ вдарили по Антонівському залізничному, Антонівському автомобільному та Дарʼївському мостах на Херсонщині, закріпивши їх непрацездатний статус, знищили 40 одиниць броньованої та автомобільної техніки, пʼять танків Т-72, три гаубиці «Мста-Б», пускову установку С-300, станцію радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію, 120 мм мобільний міномет, а також пʼять протитанкових ракетних комплексів.

Щодо ситуації на морі, то там наразі перебуває корабельне угруповання росіян, яке несе 24 крилаті ракети «Калібр».