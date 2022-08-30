До Африки прибуло перше зафрахтоване ООН судно з українською агропродукцією

Новини

Балкер BRAVE COMMANDER, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН, прибув до Республіки Джибуті. На його борту перебуває 23 тисячі тонн пшениці, яку після розвантаження доправлять споживачам в Ефіопії.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«Від моменту підписання «зернової ініціативи» ми розуміли глобальну продовольчу відповідальність України перед світом, особливо перед тими країнами Африки та Азії, що перебувають у стані гуманітарної катастрофи. Саме тому в тісній співпраці з ООН ми уже відправили два судна з понад 50 тисячами тонн агропродукції для допомоги населенню Ефіопії та Ємену», — прокоментував міністр Олександр Кубраков.

Нагадаємо, балкер BRAVE COMMANDER відправився з порту «Південний» 16 серпня.

Крім того, сьогодні з порту «Південний» вирушило друге судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН. На борту балкера KARTERIA 37,5 тисячі тонн пшениці для потреб населення Ємену. Загалом за день із портів «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» вирушили шість суден зі 183 тоннами агропродукції.