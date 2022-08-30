Війська рф за добу втратили близько 450 військових і майже 90 одиниць озброєння

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Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 30 серпня:

47 550 військових (+450 за добу);

1 954 танки (+7);

4 294 бойові броньовані машини (+25);

1 079 артилерійських систем (+19);

282 реактивні системи залпового вогню;

151 засіб протиповітряної оборони (+2);

234 літаки;

204 гелікоптери (+1);

847 безпілотників (+3);

196 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 217 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+29);

103 одиниці спеціальної техніки (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.