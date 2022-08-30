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Війська рф за добу втратили близько 450 військових і майже 90 одиниць озброєння

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 30 серпня:

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.