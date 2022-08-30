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Українські військові на півдні знищили понад 80 окупантів і 30 одиниць техніки

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Getty Images

Українські військові на півдні протягом доби знищили понад 80 російських загарбників.

Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Сили оборони завдали ударів по 13 пунктах управління ворога в Херсонському, Бериславському і Каховському районах Херсонської області. Також ЗСУ завдали шість авіаударів по позиціях протиповітряної оборони противника.

Українським військовим вдалося знищити:

Також українські бійці знищили переправу, яку ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове.