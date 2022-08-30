Українські військові на півдні знищили понад 80 окупантів і 30 одиниць техніки
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images
Українські військові на півдні протягом доби знищили понад 80 російських загарбників.
Про це повідомило Оперативне командування «Південь».
Сили оборони завдали ударів по 13 пунктах управління ворога в Херсонському, Бериславському і Каховському районах Херсонської області. Також ЗСУ завдали шість авіаударів по позиціях протиповітряної оборони противника.
Українським військовим вдалося знищити:
- 82 російських військових;
- зенітно-ракетну систему С-300,
- 2 танки Т-72;
- 11 гаубиць «Мста-Б»;
- 3 реактивні системи залпового вогню «Град» та Ураган»;
- важку вогнеметну систему «Солнцепек»;
- самохідну артилерійську установку «Гіацинт-С»;
- самохідну артилерійсько-мінометну установку «Нона-С»;
- 120-мм мобільний міномет;
- самохідні гаубиці «Акація» та «Мста-С», протитанкову керовану ракету;
- 6 одиниць броньованої техніки;
- 3 склади боєприпасів у районі Берислава, Високопілля, Антонівки.
Також українські бійці знищили переправу, яку ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове.
- 29 серпня Збройні сили України розпочали військову операцію на Херсонщині.