У Багдад ввели регулярні війська, у місті перестрілки. США спростували евакуацію посольства

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У столиці Іраку Багдаді тривають перестрілки між прихильниками духовного лідера мусульман-шиїтів Муктади ас-Садра та армійськими частинами. У місто ввели війська регулярної армії.

Про це повідомляє AP.

Наразі відомо про щонайменше 10 загиблих і понад 100 поранених. Армії у сутичках з бойовим крилом Ас-Садра допомагають сили безпеки і поліція. Військові намагаються убезпечити «Зелену зону» — центральний район Багдаду, де розташовані іноземні та урядові обʼєкти.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що певна кількість озброєних людей увійшла в «Зелену зону» — там точаться бої.

Тим часом у Білому домі спростували інформацію про евакуацію персоналу посольства США. Наразі там не бачать у цьому необхідності. Там закликали уряд Іраку і прихильників Ас-Садра до діалогу.