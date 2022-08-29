Politico: США вважають, що ЗСУ мають «хороші шанси» на повернення південних територій
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
За оцінками чиновників Міністерства оборони США, Збройні сили України мають «хороші шанси» на повернення південних територій, захоплених росіянами.
Про це пише Politico з посиланням на двох неназваних чиновників.
США знають, що ЗСУ зруйнували основні мости через річку Дніпро в Херсонській області, що перерізало росіянам шляхи постачання. У Пентагоні удари ЗСУ по мостах, тилових базах, командних пунктах росіян бачать як підготовку «поля бою для контрнаступу».
Загалом у Пентагоні приємно вражені тим, як українські захисники використовують надану західну техніку, особливо реактивні системи HIMARS.
- 29 серпня в Оперативному командуванні «Південь» заявили про початок контрнаступу на Херсонщині. ЗСУ розпочали, ймовірно, підготовчу операцію, завдавши перед цим ударів по трьох основних мостах і складах окупантів.
- Водночас американські посадовці в коментарі CNN теж підтвердили, що Україна почала певні контрнаступальні дії. Там називають це початком «формування» умов для військової операції.