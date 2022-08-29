З українських портів уже вийшло 56 суден з продовольством

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У понеділок із портів «Одеса» та «Чорноморськ» вийшло ще три судна із зерном. До портів Єгипту, Румунії та Туреччини відправили 40 тисяч тонн пшениці та кукурудзи.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

До кінця доби очікується захід до портів Одеси трьох балкерів під завантаження пшениці, соняшнику та кукурудзи.

За ці вихідні порти Одеси прийняли 13 суден під завантаження 290 тис. т пшениці, кукурудзи та олії, які попрямують до портів Лівії, Іспанії, Італії, Ізраїлю, Німеччини, Єгипту та Туреччини. В той же час 9 суден з 271 тис. т пшениці, олії, ячменю, ріпаку та кукурудзи було відправлено до портів Іспанії, Нідерландів, Єгипту, Туреччини, Франції та Китаю.

Загалом, в рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування, за 29 днів роботи зернового коридору з українських портів вийшло 56 суден, які вивезли більш ніж 1,3 млн т агропродукції до 18 країн світу.