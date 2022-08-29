В окупованому Мелітополі пролунали чотири потужні вибухи. Сили спротиву поцілили в «очі» ворога

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У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли чотири потужні вибухи у районі північного виїзду з міста.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Останні дні літа обіцяють бути найбільш гарячими для окупантів всього південного напрямку України», — написав він.

Федоров додав, що «сили спротиву влучили в самі «очі» ворога».

«Тепер ворожі сили майже осліпли, до того ж втратили багато крові, а наші вже готові влучно наносити наступний удар», — йдеться у повідомленні.