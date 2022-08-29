В окупованому Мелітополі пролунали чотири потужні вибухи. Сили спротиву поцілили в «очі» ворога
- Автор:
- Софія Телішевська
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У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли чотири потужні вибухи у районі північного виїзду з міста.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
«Останні дні літа обіцяють бути найбільш гарячими для окупантів всього південного напрямку України», — написав він.
Федоров додав, що «сили спротиву влучили в самі «очі» ворога».
«Тепер ворожі сили майже осліпли, до того ж втратили багато крові, а наші вже готові влучно наносити наступний удар», — йдеться у повідомленні.
- Напередодні у Мелітополі підірвали військову базу рф, а в селищі Мирне зруйновали штаб окупантів.