Чехія передала Україні 72 радянських танки. За них вона отримає німецькі Leopard

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Німеччина передасть чеській армії 15 танків Leopard взамін на 72 радянських танки, які Прага передала Україні.

Про це повідомили глави урядів двох країн Олаф Шольц і Петр Фіала під час спільної пресконференції, пише Укрінформ.

«Нам вдалося досягти домовленості, що ФРН як компенсацію надасть Чехії 15 танків Leopard на заміну воєнного матеріалу, який ми передали Україні», — заявив Фіала.

Остаточна домовленість була досягнута під час переговорів у Празі, але початок було закладено раніше, влітку, під час візиту Фіали в Берлін. Перші танки прибудуть до Чехії до кінця року, поінформував глава уряду. Він назвав це «великим конкретним кроком» у двосторонній співпраці, яку обидві країни хочуть розвивати й надалі.

Канцлер ФРН Олаф Шольц погодився, що цей крок посилить співпрацю в галузі оборони.