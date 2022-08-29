Виробник компʼютерної техніки Logitech остаточно йде з росії
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Компанія Logitech International повністю згортає бізнес у росії через «триваючу невизначену обстановку».
Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.
«У березні ми повідомили, що Logitech припинить поставки в росію. Ми уважно стежили за ситуацією і, на жаль, обставини не дозволяють нам продовжувати вести бізнес, як раніше», — йдеться в заяві Logitech.
- 28 серпня компанія Dell Technologies Inc. заявила, що припинила всі операції в росії. Вона була основним постачальником серверів для рф. Компанія HP — один з лідерів світового ринку компʼютерів — зупинила продажі своєї продукції в рф.