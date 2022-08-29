NASA перенесло запуск Artemis-1 у межах першої за 50 років місії на Місяць. У чому причина
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
У понеділок NASA готувалося запустити першу за 50 років ракету в межах місії Artemis-1 на Місяць, однак через проблеми з двигуном запуск довелося перенести.
Про це повідомляє NASA та Reuters.
«Запуск Artemis-1 сьогодні не відбувається, оскільки команди вирішують проблему з двигуном. Фахівці далі збиратимуть дані про масштаби проблеми, і ми повідомимо про час наступної спроби запуску», — зазначило управління у Twitter.
Причина у тому, що подача рідкого водню не охолоджувала належним чином один із чотирьох двигунів основного ступеня ракети.
Сьогодні, 29 серпня, мав відбутися дебютний запуск шеститижневого випробувального польоту без екіпажу навколо Місяця та назад, що мало розпочати багатомільярдну програму космічного агентства Artemis, наступницю Apollo.
Попри те, що на борту Orion не буде людей, там буде імітація екіпажу. Три манекени — один чоловік та дві жінки, будуть оснащені датчиками для вимірювання рівня радіації та іншого впливу, який насправді відчували б реальні астронавти.
Двоступеневу ракету Space Launch System (SLS), заввишки як 32-поверховий будинок, та її капсулу для екіпажу Orion мали запустити з Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида.
NASA визначило 2 і 5 вересня як резервні дати запуску в разі провалу 29 серпня.
- Перший політ із космонавтами в межах місії Artemis-2 навколо Місяця запланований на 2024 рік. Місія Artemis-3 стане першою після «Аполлона-17», яка доставить людей на поверхню Місяця (за планом — у 2025 році). Вона має приземлитися на південному полюсі Місяця. Вважається, що його кратери, які ніколи не бачать сонячного світла, містять величезні запаси льоду. Цей лід можна використовувати для виробництва ракетного палива на місці — тоді його не доведеться доставляти із Землі, що знизить вартість досліджень Місяця.