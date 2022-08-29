У Рівненській області викрили громадянку росії, яка фотографувала військових і техніку

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У Рівненський області викрили громадянку росії, яка передавала інформацію про рух Збройних сил України.

Про це прокуратура повідомила 29 серпня.

Жінка, яка багато років проживала на Рівненщині, фотографувала рух військової техніки та військових вулицями міста Сарни, яке нещодавно росіяни обстріляли. Ці фото вона надсилала через WhatsApp із коментарем щодо напрямку руху ЗСУ. Кому саме надсилала — поки невідомо, однак за цими фото можна було ідентифікувати місцевість.

Крім цього, жінка має проросійські погляди, заперечує обстріли росією мирного населення та підтримує мету «спецоперації». Тепер їй загрожує вʼязниця на строк від 5 до 8 років.