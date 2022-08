Кліп української режисерки Тані Муїньо отримав дві нагороди премії MTV Video Music Awards 2022. Зокрема, відзначили українського оператора

Новини

Скріншот з відео

Кліп української режисерки Тані Муїньо на трек Гаррі Стайлса As It Was переміг у двох номінаціях MTV Video Music Awards 2022. Відеоробота отримала нагороди «Найкраще поп-відео» та «Найкраща операторська робота».

Про це повідомляє журнал People.

За кращу операторську роботу відзначили українця Микиту Кузьменка, який знімав кліп на пісню As It Was у складі команди Тані Муїньо.

Кліп As It Was також претендував на інші нагороди MTV Video Music Awards. Його також розглядали в номінаціях «Відео року», «Найкраща режисерська робота» та «Найкраща хореографія».

Хто така Таня Муїньо?

Українська дизайнерка, режисерка та кліпмейкерка. Вона народилася 1989 року в Одесі, а її тато за національністю кубинець. До шести років Таня жила на Кубі.

У 2016 році Таня Муїньо почала співпрацю зі співаком MONATIK — вона знімає майже всі його кліпи. Також вона знімала кліпи для NK, гурту «Врємя і Стєкло», Наді Дорофєєвої, Віри Брежнєвої, ROZHDEN та інших.

Муїньо стала рекордсменкою за кількістю нагород у номінації «Найкращий відеокліп» щорічної української премії YUNA. Також вона двічі ставала «Кліпмейкером року» за версією M1 Music Awards.

У 2019 році Таня почала співпрацювати із західними виконавцями. Торік вона зняла кліп для Кеті Перрі, який набрав 32 мільйони переглядів. У 2020 році Таня робила кліп для британського гурту Yungblud і співачки ROSALIA, а в 2021 році — для репера Lil Nas X і співачки Cardi B.