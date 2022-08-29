Ілон Маск хоче випустити безпілотні автівки Tesla до кінця 2022 року

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Американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск заявив, що має на меті запустити безпілотні електромобілі Tesla до кінця року.

Про це пише Reuters.

Маск сподівається, що безпілотні автівки Tesla широко поширяться в Сполучених Штатах і, можливо, у Європі — за його словами, це залежить від схвалення регуляторних органів.

Під час виступу на енергетичній конференції в Норвегії, Ілон Маск сказав, що зараз він зосередив увагу на космічному кораблі SpaceX Starship і безпілотних електромобілях Tesla.

«Дві технології, на яких я зосередився, намагаючись ідеально завершити роботу до кінця року — це виведення нашого корабля Starship на орбіту... а потім автомобілі Tesla, які матимуть автопілот. Випустити безпілотне керування як мінімум у США і... потенційно в Європі, що залежить від дозволу регуляторів», — сказав Маск.