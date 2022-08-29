У Бразилії померла «Людина з нори» — останній представник однієї з груп корінного населення

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Wikipedia / Agência de Notícias do Acre

У Бразилії помер останній член однієї з груп корінного населення. Чоловік останні 26 років жив у повній ізоляції.

Про це повідомляє BBC.

Чоловік був відомий як «Людина з нори» — він викопував глибокі ями, якісь із них використовував для лову тварин, а інші служили укриттям. Його тіло знайшли 23 серпня в гамаку біля його соломʼяної хатини. Ознак насильства не було, також не було жодних ознак будь-яких вторгнень на його територію і в його хатину, але поліція все одно проведе розтин. «Людині з нори» було близько 60 років.

Чоловік був єдиним зацілілим представником корінної групи, останніх шістьох членів якої вбили в 1995 році. Більшість цього племені у 1970-х вбили власники ранчо, аби розширити свої землі. Ця група мешкала в районі проживання корінних народів танару в штаті Рондон, що межує з Болівією.

Агенти бразильського Агентства у справах корінних народів (Funai) з 1996 року спостерігали за «Людиною з нори» з міркувань її безпеки. У 2018 році членам агентства вдалося зняти чоловіка під час випадкової зустрічі в джунглях. На кадрах видно, як він рубає дерево. Відтоді його ніхто не бачив, але агенти Funai натрапляли на його хатини з соломи і на глибокі ями. Деякі з них мали загострені шпильки на дні і були пастками для полювання на тварин. Інші були укриттями, де він ховався, коли наближалися сторонні. У його хатинах та кемпінгах знайдені свідоцтва того, що він вирощував кукурудзу та маніок, а також папаю та банани.

Згідно з конституцією Бразилії корінні мешканці мають право на свою традиційну землю, тому ті, хто хоче її захопити, вбивають їх. У Бразилії налічується близько 240 корінних племен, багато з яких перебувають під загрозою, оскільки нелегальні шахтарі, лісозаготівельники та фермери вторгаються на їхню територію.