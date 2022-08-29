У Миколаєві через аварію повністю припиняється водопостачання
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Стас Козлюк / «Бабель»
У Миколаєві повністю припиняється водопостачання — на водозаборі з Дніпровсько-Бузького лиману сталася аварія.
Про це «Миколаївводоканал» повідомив 29 серпня.
Аварія сталася не через бойові дії. Фахівці встановлюють, скільки часу потрібно буде на ремонт, але це точно не один день.
- Від середини квітня Миколаїв живе без централізованої подачі питної води, з кранів тече технічна вода. Причина — перебитий у Херсонській області водопровід «Дніпро — Миколаїв», саме по ньому Миколаїв і отримував питну воду.