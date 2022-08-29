Громадський транспорт у Києві і далі буде зупинятися під час тривоги. Мер Віталій Кличко відповів на петицію

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію із вимогою скасувати норму про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги — її скасують або переглянуть тільки тоді, коли стабілізується безпекова ситуація в столиці.

«Рішення Ради оборони міста Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці, а отже буде переглянуте винятково за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відповідний аналіз та оцінка здійснюються на постійній основі», — відповів Віталій Кличко.

Мер також нагадав, що припинення роботи комунального транспорту під час повітряної тривоги не несе для пасажирів жодних додаткових витрат, оскільки після її завершення вони можуть скористатися попередньо сплаченими проїзними.