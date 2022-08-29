«Укрпошта» випускає першу благодійну марку — «Пес Патрон». Гроші підуть на машину для розмінування
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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«Укрпошта» випускає першу благодійну марку «Пес Патрон» — кошти від її продажу підуть на машину для розмінування.
Про це 29 серпня повідомив глава «Укрпошти» Ігор Смілянський.
На машину потрібно зібрати понад мільйон євро, решта коштів піде на підтримку притулків для тварин по всій країні.
- До Дня Незалежності «Укрпошта» випустила марку «Вільні, Незламні, Непереможні», до цього була марки з літаком «Мрія».