«Чекає найхолодніша зима». Температура в будинках взимку буде на 4 градуси нижчою

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Соколовська Інна / УНІАН

Голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко заявив, що цієї зими температура в приміщеннях буде на чотири градуси нижче за норму, а опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.

В інтервʼю The Guardian він попередив, що українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття.

Він зазначив, що температура в домівках буде ​​на рівні 17—18 °C, і порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура надворі впаде нижче -10 °C.

Без західної фінансової підтримки Україні не вистачатиме газу. Україні потрібно близько $10 мільярдів на імпорт, і союзники це розуміють, проте впевненості у допомозі в повному обсязі немає.

При цьому, поточні розрахунки можуть змінитися у гірший бік, якщо росія націлиться на газову інфраструктуру України, електростанції чи обʼєкти з видобутку газу. Вітренко нагадав, що близько 50% газових родовищ України знаходяться у Харківській області, неподалік лінії фронту.

На випадок атак на газову інфраструктуру є аварійні комплекти, які можуть обслуговувати до 200 тисяч людей, це, зокрема, мобільні котельні, теплові пункти та дизельні електрогенератори. Якщо «відріжуть» великі міста, то їх прогнозовано буде недостатньо.