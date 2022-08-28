Розвідка: Росія планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців

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Росія збільшує мобілізаційні резерви й планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

«Застосовують різні підходи: і так звані добровольчі батальйони, і батальйони резервні, батальйони так званого «Боевого армейского резерва страны» [БАРС], які вони зараз комплектують у кожному військовому окрузі для того, щоб поповнити втрати, наростити свої зусилля і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави», — сказав Скібіцький.

Він зазначив, що росія наразі має значні проблеми у комплектуванні військ, тому, за прогнозами розвідки, мобілізація більшої кількості осіб рф не допоможе.

«Моральний стан військовослужбовців, як ведуть бойові дії, знижується, по-перше. По-друге, на контракт, на добровільний вступ до лав зс рф все менше охочих. Крім того, розпочалася паніка серед населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так іти служити до збройних сил, а тим більше йти на війну», — підсумував Скібіцький.