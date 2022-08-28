У Новій Каховці лунають вибухи в районі заводу «Сокіл». Місцеві кажуть про удар
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- Костя Андрейковець
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LIGA.net
В окупованій Новій Каховці сталися вибухи в районі заводу «Сокіл». Офіційного підтвердження удару від Генерального штабу ЗСУ наразі немає, проте місцеві ЗМІ та пабліки пишуть про обстріл з боку українських військ.
Зазначається, що ударами знищено склад боєприпасів російських військових. Місцеві жителі кажуть, що в район заводу прилетіло пʼять снарядів, які знищили базу окупантів і майже увесь завод.
Пізніше оперативне командування «Південь» повідомило про удар української артилерії по пункту 35 армії рф у Новій Каховці.
У липні завод «Сокіл» і його район вже ставали цілями ЗСУ. Тоді окупанти також втратили склад з боєприпасами.