Генштаб: У війні проти України росія втратила ще 250 своїх військових за добу

Новини

Getty Images / «Бабель»

Станом на 28 серпня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 46 750 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

1 942 танки;

4 257 бойових броньованих машин;

1 050 артилерійських систем;

274 реактивні системи залпового вогню;

148 засобів протиповітряної оборони;

234 літаки;

202 гелікоптери;

3 171 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;

15 кораблів/катерів;

838 дронів оперативно-тактичного рівня;

99 одиниць спеціальної техніки;

196 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.