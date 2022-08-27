Наразі на Харківщині немає потреби в евакуації людей, але план розробляють

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Наразі підстав для обовʼязкової евакуації населення з території Харківської області немає, але плани її проведення в разі необхідності розробляються.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«По-перше, це планова підготовка, яку ми проводимо постійно з урахуванням воєнної обстановки. І, по-друге, це підготовка до зими: враховуючи стан нашої критичної інфраструктури, ми повинні передбачити евакуацію з прилеглих до лінії зіткнення територій та міста Харкова. Це планові заходи, до яких ми повинні бути готові», — сказав він.

Підставою для обовʼязкової евакуації може бути небезпека оточення міста або висока ймовірність того, що населений пункт потрапить в зону активних бойових дій.

«Наразі підстав для обовʼязкової евакуації з Харківської області та Харкова немає», — сказав Синегубов.