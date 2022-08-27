Прогноз погоди на вихідні: останні літні вихідні будуть дуже спекотними

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Vicky T / Unsplash

Погода в останні літні вихідні буде спекотною у всіх областях України, подекуди ще й пройдуть грозові дощі.

Погода в суботу 27 серпня

У суботу на Волині, Житомирщині, Вінниччині, Сумщині, в Івано-Франківській, Рівненській, Львівській, Чернівецькій та Тернопільській областях стовпчики термометрів покажуть +29…+31 °С.

У Криму та південних регіонах країни очікується до +32 °С, а в Луганській, Харківській, Донецькій, Київській областях та на Закарпатті — +33…+34 °С. Нічна температура — +17... +20 °С.

Короткочасні дощі з грозами пройдуть в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській та Луганській областях.

Погода в неділю, 28 серпня

У Київській, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській та Кіровоградській областях, на Волині та Закарпатті очікуються +30…+32 °С. У Криму, на півдні, сході та південному сході повітря розігріється до +32…+34 °С.

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях можлива гроза. Вночі стовпчики термометрів покажуть +18…+21 °С.

Погода в понеділок, 29 серпня

У Черкаській, Хмельницькій, Чернівецькій, Кіровоградській, Київській, Житомирській та Сумській областях — +31…+32 °С. У південних областях буде спекотніше на 2–3 градуси, а в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській синоптики прогнозують +33…+35 °С. Скрізь, окрім західних областей, погода буде ясною, без дощів.