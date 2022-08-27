Розвідка: У росії зараз складна ситуація з ракетами, залишилося не більше за 45% від того, що було до початку війни

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У росії зараз «складна ситуація» з ракетами: залишилося не більше за 45% від тих ракет, які були до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це в інтервʼю «РБК» розповів представник української військової розвідки Вадим Скібіцький.

«Особливо складна в них ситуація з «Іскандерами». Там взагалі залишилося приблизно 20% від того, що було, а може, навіть і менше. Складна ситуація з тими ж «Калібрами», це досить ефективна ракета, але їхня кількість не така велика. Через те вони використовують ці X-22 та С-300 в наземному варіанті. Але ці запаси вичерпуються», — додав Скібіцький.

За його словами, високоточна зброя в росіян уже на межі. За всіма нормативними документами вони повинні мати 30% резерву, а його за деякими видами ракет уже майже немає (за тими ж «Іскандерами»), тому вони будуть використовувати інші засоби ураження. Росіяни зараз активно використовують «Ураган», «Смерч» — це те, що дозволяє здійснювати обстріл на відстань 70—80, максимум до 100 кілометрів. Цими системами обстрілюють Миколаїв, Запорізьку область, Харків.

Що стосується «Кинджалів», то, за словами Скібіцького, їх у росії мало, 30—40 штук. Це ті зразки, які першими надійшли на озброєння. Вони не пішли в масове виробництво, росіяни їх застосовували, щоб продемонструвати силу Україні та її партнерам.