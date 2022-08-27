Росія втратила загиблими вже понад 46 тисяч своїх військових

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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 27 серпня. Так, окупанти за останню добу втратили ще 250 своїх військових, всього від початку війни —46 500.

Втрати російської армії в техніці:

1 939 танків (3 за останню добу);

4 254 бойові броньовані машини (3);

1 045 артилерійських систем (5);

274 реактивні системи залпового вогню (2);

148 засобів ППО (без змін);

234 літаки;

202 гелікоптери;

836 дронів (2);

196 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 165 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (3);

99 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Донецькому напрямку.