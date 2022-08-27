Росія втратила загиблими вже понад 46 тисяч своїх військових
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 27 серпня. Так, окупанти за останню добу втратили ще 250 своїх військових, всього від початку війни —46 500.
Втрати російської армії в техніці:
- 1 939 танків (3 за останню добу);
- 4 254 бойові броньовані машини (3);
- 1 045 артилерійських систем (5);
- 274 реактивні системи залпового вогню (2);
- 148 засобів ППО (без змін);
- 234 літаки;
- 202 гелікоптери;
- 836 дронів (2);
- 196 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 165 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (3);
- 99 одиниць спеціальної техніки.
Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Донецькому напрямку.