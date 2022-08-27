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Росія втратила загиблими вже понад 46 тисяч своїх військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 27 серпня. Так, окупанти за останню добу втратили ще 250 своїх військових, всього від початку війни —46 500.

Втрати російської армії в техніці:

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Донецькому напрямку.