Польща купує у Південної Кореї 180 танків і 212 самохідних гаубиць

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Польща уклала угоду з Південною Кореєю на покупку майже 400 танків і самохідних гаубиць за $5,8 мільярда.

Про це повідомляють TVN24 та Міноборони Польщі.

Контракт підписали на польській військовій базі в місті Мораг. За ним Польща отримає 180 танків K2 Black Panther, 212 самохідних гаубиць K9 Thunder і боєприпаси до них. Угода, крім техніки, передбачає навчання та логістику.

Уже цього року польська сторона має отримати 10 танків і 24 гаубиці. Їх передадуть артилерійському полку у Венгожево.