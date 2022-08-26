В Ірані вперше за понад 40 років жінок пустили на футбольний матч місцевих команд
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Imades / Picture alliance / Contributor
В Ірані жінки вперше за понад 40 років відвідали матч місцевої футбольної ліги.
Про це пише CNN.
П’ятистам жінкам дозволили відвідати стадіон у Тегерані, щоб подивитися матч чемпіонату між тегеранським «Естеглал» і командою «Санат Мес Керман» з міста Керман.
Жінок відокремили від чоловіків на стадіоні та запускали туди через спеціальний вхід — через автостоянку. В Ірані заборону жінкам відвідувати стадіони запровадили незабаром після Ісламської революції 1979 року.
У 2019 році ФІФА почала тиснути на Іран з вимогою дозволити жінкам відвідувати стадіони, зокрема після смерті Сахар Ходаярі — уболівальниці, яка підпалила себе після того, як її не пустили на футбольний стадіон у Тегерані.
- У листопаді 2021 року в Саудівській Аравії стартувала перша в історії жіноча футбольна ліга, початок якої відкладали через пандемію коронавірусу.