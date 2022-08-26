Boeing відклав політ своєї капсули Starliner з астронавтами до 2023 року

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NASA

Перший космічний політ Boeing з астронавтами відклали до 2023 року. Після останнього випробувального польоту капсула Starliner потребує ремонту.

Про це пише Associated Press.

У компанії сподівалися запустити Starliner у космос до кінця 2022 року, однак тепер зліт капсули з двома пілотами-випробувачами NASA перенесли на лютий 2023 року.

Імовірно, проблеми з двигуном капсули виникли через уламки. За словами керівника програми Boeing Марка Наппі, частина капсули відкинулася перед приземленням, тож точно дізнатися, у чому була проблема, наразі неможливо.

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