Boeing відклав політ своєї капсули Starliner з астронавтами до 2023 року
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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NASA
Перший космічний політ Boeing з астронавтами відклали до 2023 року. Після останнього випробувального польоту капсула Starliner потребує ремонту.
Про це пише Associated Press.
У компанії сподівалися запустити Starliner у космос до кінця 2022 року, однак тепер зліт капсули з двома пілотами-випробувачами NASA перенесли на лютий 2023 року.
Імовірно, проблеми з двигуном капсули виникли через уламки. За словами керівника програми Boeing Марка Наппі, частина капсули відкинулася перед приземленням, тож точно дізнатися, у чому була проблема, наразі неможливо.
- Boeing тричі запускав капсулу Starliner без екіпажу. Дві спроби завершилися невдало. Під час третього польоту 21 травня безпілотна капсула Starliner від Boeing уперше пристикувалася до Міжнародної космічної станції.