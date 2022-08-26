СБУ затримала за державну зраду керівника Інституту підготовки юридичних кадрів Служби безпеки
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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СБУ
СБУ повідомила про підозру у державній зраді тимчасовому виконувачу обовʼязків начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Про це інформує пресслужба відомства.
Наразі затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) триває досудове розслідування, щоб встановити всі обставини правопорушення і притягнути до відповідальності інших причетних до злочину.