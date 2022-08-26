СБУ оголосила про підозру рамзану кадирову та двом його поплічникам

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Sasha Mordovets / Contributor

Служба безпеки України повідомила про підозру главі Чеченської Республіки рф рамзану кадирову та двом його найближчим поплічникам — даніілу мартинову та хусейну межидову.

Про це СБУ повідомила 26 серпня.

Так, кадиров у лютому-березні 2022 року особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників. Відтак кадирова підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розвʼязування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

ч. 3 ст. 436-2 — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії росії проти України, прославляння її учасників.

Мартинов — колишній спецпризначенець фсб, зараз відповідає за підготовку особистої охорони кадирова, після того як той відмовився від охорони фсб. 5 березня мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату в Київській області. За його наказами:

взяли в заручники майже 500 людей (пацієнти диспансеру, персонал та місцеві мешканці), з поміж яких — понад сотню лежачих хворих;

замінували підходи до будівлі, а сам інтернат перетворили у вогневу позицію окупантів.

За наказами межидова в період з 25 лютого по 13 березня захопили в заручники та утримували в підвалах багатоповерхівок майже двох сотень мешканців Гостомеля. Серед потерпілих — жінки, люди похилого віку та неповнолітні. Тих полонених, хто, не витримав нелюдських умов тримання (сирість, холод, нестача води, їжі та медикаментів) і помер, «хоронили» тут же, поблизу будинку.

Мартинов і межидов звинувачуються за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням.