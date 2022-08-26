В Афганістані заборонили криптовалюту. Таліби вважають її шахрайством

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Центральний банк Афганістану заборонив криптовалюти в країні. Талібан уже заарештував кількох торговців цифровими валютами.

Про це пише Bloomberg.

«Центральний банк дав нам наказ заборонити всім міняйлам, фізичним особам і бізнесменам торгувати шахрайськими цифровими валютами, такими як те, що зазвичай називають біткоїнами», — сказав керівник відділу кримінальних розслідувань у штабі поліції в Гераті Сайед Шах Саадаат.

Він сказав, що через криптовалюти уже заарештували 13 людей. Більшість із них звільнили під заставу. Також у Гераті закрили понад 20 компаній, пов’язаних із криптовалютою. Чотири з шести криптоброкерських компаній в Афганістані розташовані в цьому місті, за 121 кілометр від кордону з Іраном.

Деякі афганці користуються криптовалютами, щоб їхні кошти не потрапили до рук Талібану. Криптогроші стали популярним способом переміщення коштів в країну та з неї, бо Афганістан не має доступу до глобальної банківської системи через міжнародні санкції.

У минулорічному звіті компанії Chainalysis, яка досліджує блокчейн, Афганістан назвали однією з 20 найкращих країн світу з точки зору впровадження криптовалюти.

У лютому таліби заявили, що вивчать, чи можуть дозволити цифрові валюти, згідно з ісламською фінансовою практикою, щоб відродити економіку Афганістану.