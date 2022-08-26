Координаторка ООН після атаки рф на Чаплине закликала «всі сторони» дотримуватися міжнародного права. В МЗС України відреагували

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В МЗС України розчаровані відсутністю чіткої позиції офісу гумантарної координаторки ООН в Україні Деніз Браун щодо ракетної атаки росії по залізничній станції у Чаплиному 24 серпня, у результаті якої було вбито 25 цивільних людей, зокрема двоє дітей.

Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Він нагадав, що міноборони рф публічно зізналося у скоєнні цього воєнного злочину і додав, що заклики високої представниці ООН до «всіх сторін» дотримуватися міжнародного гуманітарного права виглядають відірваними від реальності.

«Розраховуємо, що структури ООН, яким ми вдячні за організацію гуманітарного реагування, зможуть скористатися присутністю в Україні, аби розібратися яка саме сторона має дотримуватися своїх зобовʼязань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине та інші українські міста і села», — зазначив Ніколенко.

Гуманітарна координаторка ООН по Україні Деніз Браун після ракетного удару росії по залізничній станції Чаплине у Дніпропетровській області закликала «всі сторони» дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

«Я справді шокована ударами, які вчора вбили та поранили мирних жителів поблизу залізничної станції в Чаплиному, що у центральній Україні. Діти були вбиті під час цієї атаки, і вони померли в місцях, де вони сподівалися бути у безпеці, у своїх будинках або подорожуючи зі своїми родинами. Так, вони повинні були бути у безпеці, а вони не були», — йдеться у заяві координатора.

Також вона згадала про інтенсивні обстріли прифронтових міст, зокрема Нікополя та Зеленодольська на Дніпропетровщині.

«Усі без винятку сторони повинні поважати свої зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом і постійно дбати про збереження цивільних осіб та цивільної інфраструктури, щоб вони були захищені, їхні будинки збережені, а основні послуги надавалися», — зазначила Деніз Браун.