Марсохід Perseverance знайшов на Марсі вулканічні породи, яких там не мало бути

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Марсохід NASA Perseverance Mars знайшов на дні кратера Джезеро на Марсі вулканічні породи.

Про це повідомляє Space.com.

Ця знахідка було цілковитою несподіванкою, оскільки передбачалося, що марсохід Perseverance приземлиться на осадові породи, які утворилися з мулу та детриту на стародавньому озері в кратері Джезеро приблизно 3,7 мільярда років тому.

«Ми дуже зраділи, знайшовши магматичні породи... Більшість із нас очікували, що будуть вивчати гірські породи, відкладені в озері, і нам знадобилося чимало часу, щоб змиритися з тим фактом, що камені на дні кратера виверглися», — сказав професор геохімії Каліфорнійського технологічного інституту Кен Фарлі.

Походження магматичних порід у кратері залишається загадкою, оскільки, за словами Фарлі, у кратері або поблизу нього немає очевидних вулканічних особливостей.

На відміну від попередніх марсоходів, Perseverance вміє зберігати зразки каменю та ґрунту. Зараз NASA та Європейське космічне агентство працюють над місією відправки зразків на Землю. Її планують запустити в 2028 році. Тож Perseverance уже зберіг важливі зразки вулканічних порід, знайдених на дні кратера. За словами професора Кена Фарлі, у земній лабораторії магматичні породи буде легше датувати.

Науковці вважають, що відкриття вулканічних порід може стати ключем до розкриття кліматичної історії Марсу та визначення того, коли саме він був вологим і потенційно придатним для життя.

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