ЗСУ за добу ліквідували 400 російських загарбників

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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 184 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 46 250 осіб, зокрема 400 за останню добу.

Також окупанційна армія недорахувалася:

1 936 танків;

4 251 бойову броньовану машину;

1 040 артилерійських систем;

272 реактивні системи залпового вогню;

148 засобів ППО;

234 літаки;

202 гелікоптери;

834 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

196 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 162 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;

99 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.