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ЗСУ за добу ліквідували 400 російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
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Getty / Anadolu Agency / Contributor

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 184 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 46 250 осіб, зокрема 400 за останню добу.

Також окупанційна армія недорахувалася:

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.