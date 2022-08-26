Нідерландська Гаага просить ЄС зробити виняток із санкцій проти росії, бо там не встигли знайти постачальника газу

Новини

Getty Images / «Бабель»

Нідерландське місто Гаага просить Євросоюз зробити виняток із введених проти росії санкцій. Там не встигли знайти альтернативного постачальника газу.

Про це пише Reuters.

Муніципалітет Гааги підписав довгостроковий контракт із російською компанією «Газпром» на постачання газу. Однак санкції наказують урядам та іншим державним органам розірвати підписані з російськими компаніями контракти до 10 жовтня.

Через це в червні та липні Гаага провела загальноєвропейський тендер, проте не змогла знайти потенційного постачальника газу. У звʼязку з цим місто попросить зробити виняток для поточної угоди з рф до 1 січня 2023 року.

«Щоб гарантувати безпеку постачання та полегшити переговори», — йдеться в зверненні місцевої влади.

Як розповіла член муніципальної ради Гааги Саскія Брюйн, відстрочку нададуть, оскільки місто виконало умову проведення тендеру, хоч і без позитивного результату.