Верещук: До України вдалося повернути 53 дітей, яких вивозили в росію

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Україна повернула 53 дітей, депортованих до рф.

Про це заявила під час телемарафону віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, Україна позиватиметься проти росії за фактами «усиновлення» викрадених і вивезених українських дітей.

«53 діток уже вдалося повернути. Зараз ми говоримо і про позовну діяльність. Я поставила завдання чітко зафіксувати такі випадки, знайти, де були усиновлення, і ми будемо позиватися, ми будемо вимагати притягнути до відповідальності росію, тому що це є злочин проти нашої держави, проти наших дітей», — сказала віцепремʼєр-міністр.

Верещук зазначила, що батьки, родичі або знайомі вивезених у росію дітей, можуть звернутися в Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій з питань пошуку. «Ми в кожному конкретному випадку дізнаємося інформацію, фіксуємо її, і якщо знаходимо дитину на території російської федерації, ми робимо все, щоб повернути дитину», — наголосила віцепремʼєр.