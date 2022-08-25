«Шахтар» дізнався своїх суперників у Лізі чемпіонів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Twitter / FC Shakhtar Donetsk
Спілка європейський футбольних асоціацій (УЄФА) визначила суперників донецького «Шахтаря» в Лізі чемпіонів.
Жеребкування відбувалося у швейцарському Ньйоні.
Суперниками української команди будуть чинний переможець Ліги чемпіонів — мадридський «Реал». Також донеччани зустрінуться на полі з німецьким «Лейпцигом» і шотландським «Селтіком».
- 23 серпня київське «Динамо» в повторному матчі з рахунком 0:3 поступилося португальській «Бенфіці» у раунді плей-оф за вихід до групового турніру Ліги чемпіонів. За сумою двох матчів кияни поступилися лісабонцям і не змогли пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів.