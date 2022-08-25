Київрада перейменувала 95 вулиць із тих, за які містяни голосували в додатку «Київ Цифровий»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Viktor Talashuk / Unsplash
Київська міська рада ухвалила рішення про перейменування 95 вулиць, провулків і площ, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічнити памʼять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і героїв, які прославляли Україну та боролися за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні», — заявив Кличко.
Він пояснив, що процес перейменування у столиці ще не завершений, на наступному пленарному засіданні депутати продовжать працювати над цими питаннями.
Деякі з перейменованих вулиць:
- вулиця Генерала Жмаченка перейменована на вулицю Князя Романа Мстиславича;
- вулиця Маршала Малиновського — на вулицю Героїв полку «Азов»;
- площа Тульська — на площу Героїв УПА;
- вулиця Бударіна — на вулицю Українського відродження;
- вулиця Карла Маркса — на вулицю Гуцульська;
- вулиця Пітерська — на вулицю Лондонська;
- вулиця Мічуріна (у Соломʼянському районі) — на вулицю Морських піхотинців;
- вулиця Ростовська — на вулицю Луцька.