Велика Британія допоможе Україні відновлювати транспортну інфраструктуру — аеропорти та порти

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Сайт Херсонського морського порту

Велика Британія поділиться з Україною технічною експертизою та допомагатиме відновлювати транспортну інфраструктуру, зокрема аеропорти та морські порти.

Про це пише пресслужба британського уряду.

Британський міністр транспорту Грант Шеппс провів телефонну розмову з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим. Вони підписали «історичний договір» про зобовʼязання Великої Британії допомагати Україні у відновленні інфраструктури.

Британці ділитимуться експертними рекомендаціями від найпрестижніших організацій приватного сектору. Велика Британія також відправить 5 автобусів від Go Ahead Group, щоб підтримати відновлення сполучення між українськими населеними пунктами, й обладнання для ремонту маршрутів, які мають вирішальне значення для експорту зерна.

Експерти нададуть знання в галузі реконструкції аеропортів, злітно-посадкових смуг і портів. Вони працюватимуть із Міністерством інфраструктури, зокрема навчатимуть персонал аеропортів, авіадиспетчерів і служб авіаційної безпеки.

Шеппс розповів деталі допомоги «Укрзалізниці» на £10 мільйонів. За ці гроші придбають обладнання для ремонту мостів і прокладання тунелів, ключові ручні інструменти та понад 120 зерновозів, які допоможуть мобілізувати українські зернові склади.

«У Великій Британії працюють одні з найкращих у світі експертів з транспорту, і обмін ними з Україною не лише допоможе їм відновитися, але й підвищить авторитет британського бізнесу у глобальному масштабі», — наголосив він.