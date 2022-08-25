Командиру спецзагону кадирова «ахмат» оголосили підозру. Він брав участь у захопленні міст Луганщини

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Прокуратура повідомила про підозру в посяганні на цілісність України (ч. 2 ст. 110 КК) командиру спецзагону «ахмат» росгвардії, який належить до формувань рамзана кадирова.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора і СБУ.

Підозру оголошено Апті Ароновичу Алаудінову. Він керував загоном «кадировців» і брав безпосередню участь у захопленні міст Луганської області у березні та квітні 2022 року. Його бійці брали участь у боях у Рубіжному, Кремінній та Сєвєродонецьку, де російські війська активно використовували тактику «випаленої землі».

Кремль оцінив «заслуги» чеченського командира, присвоївши йому зірку героя росії, а фейковий уряд так званої «лнр» удостоїв його звання «героя лнр». Алаудінов наразі є секретарем Ради безпеки Чечні.

Його місцезнаходження встановлюється.