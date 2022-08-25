Віцепремʼєр Верещук: Від початку серпня з чотирьох областей евакуювали майже 35 тисяч людей

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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Від початку серпня з чотирьох областей України евакуювали майже 35 тисяч людей, 10 тисяч з них — діти.

Про це віцепремʼєр і міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук сказала в ефірі загальнонаціонального марафону.

«З 1 серпня майже 35 тисяч людей вже евакуювалися з Херсонської, Донецької, Запорізької та Луганської областей. І найважливіше — майже 10 тисяч з цієї кількості це діти», — зазначила Верещук.

За словами віцепремʼєра, органи ДСНС і військові часто допомагають з евакуацією у найменш доступних місцях, де тривають бойові дії. Також Верещук повідомила, що існує спеціальна форма, яку можуть підписати люди, які категорично відмовляються від евакуації. Таким чином вони підтвердять, що усвідомлюють всі ризики.

«Це стосується повнолітніх. Але коли ми говоримо про дітей, є статусні діти, у різних формах виховання, наприклад, дитячі будинки сімейного типу чи сімейне виховання, держава дбає про таких дітей. І ми будемо змушувати, спонукати таких опікунів, вихователів виїжджати обовʼязково. Ми маємо врятувати цих дітей», — наголосила Верещук.