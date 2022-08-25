На ЗСУ передали понад 300 мільйонів гривень сина януковича

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Арештовані кошти «Всеукраїнського банку розвитку» передали на потреби Збройних сил України. Із 2011 року власником 100% акцій цього банку був старший син президента-втікача олександр янукович.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Працівники банку намагались приховати незаконне походження готівки у банку. Вони здійснювали фінансові операції і самі легалізовували доходи, отримані злочинним шляхом.

Ці кошти арештували та передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Ще з початку повномасштабної війни росії проти України прокурори ініціювали примусове вилучення майна, арештованого у кримінальній справі проти олександра януковича. Зараз суд постановив відправити ці кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України — на спеціальний рахунок надійшло 304 мільйони гривень, які належали сину президента-втікача.