Starlink знизив вартість передплати для українців зі $100 до $60 на місяць

Новини

Компанія Starlink 24 серпня знизила ціну своїх послуг для українців. Один з клієнтів Starlink Родіон Рожковський опублікував лист, який свідчить, що ціна місячної підписки в Україні зменшилася.

Про це пише ain.ua.

Термінал супутникового інтернету від Starlink коштує $499. Після покупки клієнт має заплатити щомісячну передплату — $100. У День Незалежності України компанія повідомила українців про зниження вартості послуг. Нова ціна передплати на Starlink в Україні — $60.

«З 24.08.2022 Starlink знижує вашу щомісячну плату за обслуговування до $60. Зниження ціни враховує умови вашого місцевого ринку та має відображати паритет купівельної спроможності наших клієнтів», — йдеться у листі.