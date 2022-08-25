Колишню викладачку Університету Драгоманова Євгенію Більченко підозрюють у держзраді — вона вербувала корегувальників вогню по Києву

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Печерська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру у державній зраді та вербуванні корегувальників колишній викладачці Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенії Більченко. Також про підозру повідомили двом її спільникам.

Про це розповіли в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, з лютого 2022 року Більченко, яка перебуває на території рф, на замовлення російських кураторів створила та адмініструвала низку груп у Telegram. У цих групах жінка вербувала українців, щоб отримати від них інформацію про розташування та переміщення ЗСУ та бійців Територіальної оборони у Києві та Київській області.

За попередніми даними, Більченко завербувала більш як 10 людей. Від 24 лютого 2022 року вони обходили певні ділянки у Києві та Київській області та фотографували місця дислокації і пересування українських військовослужбовців. Ці дані передавали російським кураторам.

Крім того, на своїй сторінці у російській соцмережі VKontakte і на YouTube викладачка поширювала відео та дописи, які виправдовували війну росії проти України та закликали до повалення конституційного ладу та захоплення влади в Україні.

Євгенію Більченко звинувачують у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Один із членів її групи також отримав підозру за цією статтею. Крім того, до суду вже передали обвинувальний акт щодо ще одного її агента за фактами державної зради та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 2. ст. 111 та ч. 1 ст. 263 КК України).