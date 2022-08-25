У селищі Чаплине рятувальники закінчили пошукові роботи — від ракетних ударів загинуло 25 людей
- Автор:
- Софія Телішевська
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У селищі Чаплине на Дніпропетровщині завершилися рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектора та залізничної станції загинуло 25 людей, з них двоє — діти. Поранення дістала 31 людина.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина — під час пожежі в авто біля залізничної станції. Загалом в автівці біля станції згоріло пʼятеро людей.
- Окупанти тричі за добу атакувати селище Чаплине. Удень 24 серпня ворожа ракета знищила приватний будинок. Під завалами опинилися три людини — жінка та двоє дітей. Жінку та 13-річного хлопчика врятували місцеві мешканці, а тіло загиблого 11-річного хлопчика з-під завалів дістали рятувальники. Пізніше ворог ще раз атакував населений пункт — спочатку однією ракетою, а потім ще трьома. Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні ж влучили у станцію. Через удар виникла пожежа в пʼяти пасажирських вагонах.